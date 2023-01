Deutsch-französische Freundschaft : Reparaturarbeiten in Paris

Meinung Paris Es gibt Themen, die Deutschland und Frankreich in ihren bilateralen Beziehungen lange Zeit ausgeklammert haben. Durch den Ukraine-Krieg sind Verteidigungs- und Energiepolitik allerdings in den Vordergrund gerückt. Und das US-Subventionspaket lässt Berlin und Paris bei der Industriepolitik näher zusammen stehen. Allerdings gibt es nach wie vor viele Konfliktpunkte.

Von Kerstin Münstermann

Ob Pfälzischer Erbfolgekrieg, Napoleons Eroberungskriege zu Beginn des 19. Jahrhunderts, der deutsch-französische Krieg, der Erste und der Zweite Weltkrieg: Über Jahrhunderte war das Verhältnis der Nachbarn am Rhein vergiftet. Vor 60 Jahren dann, am 22. Januar 1963, unterzeichneten Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer in Paris den Elysée-Vertrag. Das Bild vom Handschlag der beiden Staatsmänner war von großer Symbolkraft.

Und ist es bis heute. Für die Nachkriegsgeneration ist die Freundschaft zwischen den beiden Nationen etwas Selbstverständliches – undenkbar, dass es anders sein könnte. Und genau deshalb fallen auch kleinste Sandkörner im Getriebe sofort auf. Und die gab es in der letzten Zeit, darüber kann keine Feierstunde hinwegtrösten. Im ersten Jahr der Ampelkoalition traten die Gegensätze an der Spitze zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ziemlich deutlich zutage. Die deutsche Nüchternheit und die französische Neigung zu prunkvollen Inszenierungen sind oftmals belächelte Gegensätze – und sind doch Ausdruck unterschiedlicher Gemütslagen. Scholz und Macron könnten als Führungsfiguren unterschiedlicher kaum sein. Und sind sich doch in ihrem unerschütterlichen Führungsanspruch erstaunlich einig. Eine schwierige Kombination.