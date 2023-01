Ministerrat in Paris : Harmonie für einen Tag

22.01.2023, Frankreich, Paris: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, M), kommt neben Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, und den Ministerinnen und Ministern zum Familienfoto des Deutsch-Französischer Ministerrat nach der Festveranstaltung zum 60. Jubiläums des Élysée-Vertrags. Dieses Abkommen besiegelte die deutsch-französische Freundschaft und Zusammenarbeit beider Länder. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Michael Kappeler/dpa

Paris Mit einem emotionalen Rückblick auf die Geschichte und einem Aufruf zu noch engerer Zusammenarbeit in Zukunft haben Spitzenpolitiker aus Deutschland und Frankreich am Sonntag die 60-jährige Freundschaft beider Länder gefeiert. Warum das keine Selbstverständlichkeit ist.

Von Kerstin Münstermann

Die deutsche Nationalhymne erklingt in der Pariser Universität Sorbonne. Kurz darauf folgt die Marseillaise, die französische Hymne. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel schütteln sich sehr lange die Hand. Das Publikum applaudiert. Mit einem emotionalen Rückblick auf die Geschichte und einem Aufruf zu noch engerer Zusammenarbeit in Zukunft feiern Spitzenpolitiker aus Deutschland und Frankreich am Sonntag die 60-jährige Freundschaft beider Länder. Nahezu das gesamte deutsche Kabinett ist anwesend, viele Parlamentarier aus beiden Ländern. Der deutsch-französische Freundschaftsvertrag war am 22. Januar 1963 von Frankreichs Präsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) im Pariser Elysée-Palast unterzeichnet worden. Der Vertrag gilt als bedeutendster Schritt auf dem Weg zur Aussöhnung der einstigen Kriegsgegner - und gilt bis heute fort.

„Danke, Herr Präsident - danke aus ganzem Herzen“, sagt Scholz an Emmanuel Macron gewandt. Auch den Franzosen dankt er: „Danke Ihnen, unseren französischen Brüdern und Schwestern, für Ihre Freundschaft“, sagt Scholz auf französisch und nennt die Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich einen zentralen Teil der Meinungsfindung in der EU. „Der deutsch-französische Motor ist eine Kompromissmaschine – gut geölt, aber zuweilen eben auch laut und gezeichnet von harter Arbeit.“ Seinen Antrieb beziehe dieser „nicht aus süßem Schmus und leerer Symbolik. Sondern aus unserem festen Willen, Kontroversen und Interessenunterschiede immer wieder in gleich gerichtetes Handeln umzuwandeln.“ Es sei normal, dass es wegen unterschiedlicher Strukturen der Politik und Wirtschaft sowie anderen historischen Erfahrungen immer wieder Differenzen gebe, erklärt der Kanzler mit Blick auf Meinungsverschiedenheiten etwa in der EU-Finanz- und Industriepolitik. Gerade deshalb seien Lösungen aber auch für andere akzeptabel. „Nur mit dem anderen an unserer Seite – als Freund und engstem Partner, als couple fraternel – hat auch unser eigenes Land eine gute Zukunft.“ Hier nennt der SPD-Politiker etwa die Zusammenarbeit in der Pandemie oder zuletzt im Energiesektor.

Nun, so kann man es ausdrücken. Wahr ist aber auch, dass viel diplomatisches Porzellan kaputt gegangen ist im ersten Jahr von Scholz‘ Amtszeit. Ein Ministerrat im Herbst wurde abgesagt. Bei der Verkündung, Marder-Schützenpanzer in die Ukraine zu liefern, preschte Macron voran. Gemeinsame Kommunikationsstrategie? Fehlanzeige. Hinter jeweils vorgehaltener Hand hieß es, dass die beiden Chefs miteinander nicht ganz so gut könnten: Scholz und Macron, das funktioniere eher leidlich. Unterschiedliche Positionen in Kernfragen wie Atomenergie, Verteidigung oder der Industriepolitik hätten die deutsch-französische Achse tatsächlich ins Holpern gebracht. Als Anfang des Winters der Strom knapp zu werden drohte, warfen Frankreich und Deutschland sich gegenseitig vor, bei der Energiepolitik jeweils den falschen Weg eingeschlagen zu haben: Auf der einen Seite des Rheins gab es Probleme mit Atomkraftwerken, auf der anderen mit der Gasversorgung.

Mittlerweile haben sich beide Länder innerhalb der EU auf gemeinsame Gaseinkäufe geeinigt und beliefern sich außerdem gegenseitig mit Gas und Strom. Auch ist man sich im Grundsatz einig, dass das US-Subventionspaket Inflation Reduction Act der europäischen Wirtschaft schaden kann. Deutschland setzt in erster Linie auf Verhandlungen mit den USA, um Ausnahmeregeln durchzusetzen, aus Frankreich kamen harschere Töne. Doch mittlerweile hat man sich angenähert, will gemeinsam verhandeln.