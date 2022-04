Covid-19 : 60 Prozent der Kliniken müssen Operationen verschieben

Blick in einer Klinik durch das Fenster von einem Operationssaal. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Berlin Die Krankenhäuser haben weiterhin mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Der Ärzteverband kritisiert angesichts der angespannten Situation die Corona-Politik von Bund und Ländern scharf.

In sechs von zehn Krankenhäusern in Deutschland müssen nach Angaben des Verbands leitender Krankenhausärzte (VLK) wegen der Corona-Pandemie noch immer Operationen verschoben werden.

„In 60 Prozent der Häuser müssen planbare Eingriffe verschoben werden, in sechs von zehn Kliniken werden die Pflegepersonaluntergrenzen unterschritten“, sagte der Präsident des Verbandes leitender Krankenhausärzte (VLK), Michael Weber, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. In drei von zehn Kliniken müssten Patienten in andere Kliniken verlegt werden, und das auch aus großen Kliniken.