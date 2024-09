Festveranstaltung 75 Jahre CDU/CSU-Fraktion: Merz betont Einigkeit

Mit einer Festveranstaltung im früheren Plenarsaal in Bonn hat die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag den 75. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion und CDU-Bundesvorsitzende, sagte, die vergangenen 75 Jahre hätten bewiesen, dass beide Parteien gemeinsam sehr viel erreichen könnten. „Die Grundvoraussetzung dafür sind die Einigkeit zwischen unseren beiden Parteien und die Geschlossenheit innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion“, unterstrich Merz. Er würdigte die Zusammenarbeit als so geschlossen, eng, freundschaftlich und kameradschaftlich wie selten zuvor in der Geschichte dieser Fraktion.