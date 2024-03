Nach Gründung 8000 Mitgliedsanträge für Wagenknecht-Partei

Das BSW baut zudem weiter seine Strukturen auf. Ende Februar wurde der erste Landesverband in Sachsen gegründet. Vergangenen Freitag kam der Landesverband Thüringen hinzu, an diesem Freitag steht die Gründung im Saarland an. „Das hängt auch damit zusammen, dass wir dort in einzelnen Kreisen zur Kommunalwahl antreten“, sagte sie.