Abschiebungen aus Deutschland Union fordert Umsetzung der „Rückführungsoffensive“

Obwohl sich Deutschland in einer akuten Flüchtlingskrise befinde, ergreife die Bundesinnenministerin weder Maßnahmen, um illegale Migration nach Deutschland zu unterbinden, noch nehme sie Maßnahmen in Angriff, um die völlig unbefriedigende Situation bei den Abschiebungen zu verbessern, kritisierte Christoph de Vries (CDU). „So kann es nicht weitergehen“, sagte das Mitglied im Innenausschuss und zuständiger Berichterstatter. Denn die Folgen seien fatal: „Die Akzeptanz unseres Asylrechts steht in der Bevölkerung inzwischen auf dem Spiel“, so de Vries. Laut einer repräsentativen Erhebung des Instituts für Demoskopie Allensbach halten 59 Prozent der Bevölkerung eine Aufnahme von noch mehr Geflüchteten in Deutschland für nicht mehr möglich. Gleichzeitig finden 49 Prozent, dass das Recht auf Asyl eingeschränkt werden müsste.