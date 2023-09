Stimmen der AfD Die Union trotzt der Empörungswelle

Am Tag nach dem Thüringer CDU-Coup, mit den Stimmen der AfD eine Steuersenkung im Land durchgesetzt zu haben, sah man sich auch in der Bundespartei auf der sicheren Seite. Die Führungsmannschaft rund um Parteichef Friedrich Merz behielt weithin Ruhe – vorerst keine schmerzhaften Seitenhiebe in den sozialen Netzwerken, keine versteckten Fouls im Hintergrund. Merz trägt ja auch Verantwortung für das, was in den CDU-Landesverbänden geschieht. „Wir können uns nicht verzwergen aus Angst vor der AfD“, hieß es. Diesmal ist man in der Union davon überzeugt, die erneuten Debatten über einstürzende Brandmauern zur AfD aushalten zu können. Nach dem missglückten Merz-Interview im Sommer zu einer kommunalen Zusammenarbeit mit den Rechten war das noch anders.