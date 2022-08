Beratungen der Gesundheitsminister : Änderungen am Corona-Plan für den Herbst gefordert

Berlin Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann wollen das Land auf den Corona-Herbst vorbereiten - doch nicht alle halten ihren Vorschlag für geeignet. Neues gibt es bei den Impfstoffen.

Mehrere Länder und Verbände haben Änderungen am Corona-Schutzkonzept der Bundesregierung für den Herbst und Winter gefordert. So sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) von den Beratungen der Gesundheitsminister an diesem Dienstag, er erwarte mehr Klarheit für das Infektionsschutzgesetz. „Wir müssen in einigen Punkten nachschärfen. Die Befugnisse für die Länder sind ein erster wichtiger Schritt, aber sie gehen uns noch nicht weit genug.“