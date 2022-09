Ermittlungen : AfD: Bundesgeschäftsstelle in Berlin wird durchsucht

Blick in die Bundesgeschäftsstelle der Alternative für Deutschland (AfD) in Berlin. Foto: picture alliance / dpa

Berlin Ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen hat nach Aussage der Partei zu einer Hausdurchsuchung geführt. Die aktuelle Parteispitze reagiert verärgert.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch nach Angaben der AfD die Räume der Bundesgeschäftsstelle der Partei in Berlin durchsucht. „Seit heute Morgen führt die Berliner Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung in den Räumen der Bundesgeschäftsstelle der Alternative für Deutschland durch, ohne dass zuvor eine Anfrage wegen der zu klärenden Sachverhalte an die AfD gerichtet worden wäre“, teilte die Partei mit. Von der Staatsanwaltschaft gab es zunächst keine Informationen dazu.