Klausurtagung : AfD-Fraktion ringt um Haltung zum Krieg gegen die Ukraine

Es habe sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass man nach dem 24. Februar - dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine - nicht mehr so reden könne wie davor, heißt es auf der AfD-Klausur. Foto: Sina Schuldt/dpa

Berlin Die AfD befürwortet traditionell ein enges Verhältnis zu Moskau. Und jetzt? Auf der Klausurtagung will die Partei eine Position zum Ukraine-Krieg entwickeln - Teilnehmer berichten von „Kontroversen“.

Die AfD-Bundestagsfraktion ringt bei einer Klausurtagung in Oberhof in Thüringen um ihre Position zum Krieg in der Ukraine.