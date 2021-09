Konstituierende Sitzung : AfD-Fraktion tut sich schwer mit sich selbst

Parteichef Tino Chrupalla (l.) und die alten Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland beim Gruppenfoto mit AfD-Mitgliedern. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Die neue AfD-Fraktion ist kleiner als ihre Vorgängerin. Aber die inneren Bruchlinien der Partei bilden sich auch in der Fraktion ab - und führen gleich bei der ersten Sitzung zu Komplikationen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Das Gruppenfoto von alten und neuen AfD-Abgeordneten zeigt sie am Mittwoch Nachmittag noch einträchtig nebeneinander. Es ist vor Beginn der ersten Fraktionssitzung aufgenommen und vermittelt einen Eindruck von gehöriger parlamentarischer Stärke. 10,3 Prozent in den Bundestagswahlen, 16 direkt gewonnene Mandate, das macht 83 Köpfe. Trotz des Verlustes von zwei Prozentpunkten. Doch gleich zur Eröffnung stellen sie sich gegeneinander. Denn um zwei von ihnen dreht sich zur Eröffnung die erste Kontroverse.

Sie sollen erst gar nicht in die Fraktion aufgenommen werden, weil sie in der Vergangenheit mit extremen Äußerungen aufgefallen waren. Jedenfalls gibt es erst einmal Anlass, über einen entsprechenden Vorstoß umfassend zu beraten. Betroffen sind Matthias Moosdorf aus Sachsen und Matthias Helferich aus Nordrhein-Westfalen. Damit setzt die AfD ihre Machtkämpfe genau an der Stelle fort, wo sie im Interesse eines streitfreien Wahlkampfes im Frühjahr ausgesetzt worden waren. Es geht um die Frage, wie „gemäßigt“ oder wie „völkisch-national“ die Truppe um Jörg Meuthen und Tino Chrupalla ausgerichtet werden soll. Helferich sorgte bereits im Wahlkampf für belastende Nachfragen und veranlasste den Bundesvorstand dazu, eine Ämtersperre gegen ihn zu erlassen, nachdem er sich - angeblich persiflierend - als „freundliches Gesicht des NS“ bezeichnet hatte.

Schon bei ihrer Wahlergebnis-Betrachtung in der Bundespressekonferenz hatten Meuthen und Chrupalla am Montag den Bruch innerhalb der Partei offengelegt. Meuthen will mit seinen Anhängern auch die bürgerliche Mitte ansprechen, Chrupalla bemüht sich, alle Strömungen zu integrieren. Er hat das Vertrauen des offiziell aufgelösten, informell unter der Regie unter anderem von Thüringens Parteichef Björn Höcke aber noch gut funktionierenden „Flügel“. Auch die aus den AfD-Gründerzeiten mit dem Oberbegriff wirtschaftsliberal bezeichnete Fraktionschefin Alice Weidel hat sich intensiv um gute Kontakte zum „Flügel“ bemüht - und ihre Karriere damit abgesichert.

Nach dem Ausscheiden des Ehrenvorsitzenden und vormaligen Fraktionschefs Alexander Gauland aus der Spitze der Fraktion hatten die beiden Wahlkampf-Spitzenkandidaten Chrupalla und Weidel abgesprochen, als Team nun als Vorsitzende der neuen Fraktion weiterzumachen. Meuthen hatte dagegen protestiert und für Einzelabstimmungen plädiert. Vor Beginn der konstituierenden Sitzung wurde von Abgeordneten der AfD eine weitere Kanone gegen Weidel in Stellung gebracht - mit dem Antrag, künftig nur noch einen Vorsitzenden zu wählen.