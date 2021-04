Am Wochenende in Dresden : AfD-Parteitag mit Spaltungs-Potenzial

Analyse Berlin Beim Delegiertentreffen der AfD an diesem Wochenende in Dresden geht es nicht nur um das Bundestagswahlprogramm. Dutzende wollen Parteichef Jörg Meuthen feuern. Es ist die Revanche für den Versuch Meuthens, die radikalen „Flügel“-Anhänger aus der Partei zu treiben.

Wie bei einem Heimspiel werden sich die Delegierten des AfD-Bundesparteitages am Wochenende in der Dresdner Messe fühlen. Der gastgebende sächsische Landesverband hat kurz vor dem Treffen die Nachricht erhalten, dass er in der Sonntagsfrage im Land an der CDU vorbei gezogen ist: CDU minus 2,9 auf 27,3 Prozent, AfD plus 3,2 auf 29,6 Prozent. Das dürfte die Stimmung mit beeinflussen, nachdem der AfD-Kurs sich in der Pandemie über viele Wochen bundesweit in sinkenden Werten niedergeschlagen hatte. Doch über dem Parteitag liegt ein Schatten: die drohende Spaltung der AfD.

War es in Kalkar zum spontanen und vergeblichen Versuch gekommen, Meuthen zu stürzen, wird dies nun geplant angegangen. Dutzende von Delegierten verlangen, die Abwahl des Parteichefs auf die Tagesordnung zu setzen und ihn für Strafzahlungen aufgrund dubioser Parteispenden in sechsstelliger Höhe in Regress zu nehmen. In Kalkar wurde sein Sturz mit knapper Mehrheit abgeblasen, und ähnlich knapp waren die Mehrheiten für das Meuthen-Lager bei folgenden Abstimmungen. Die Sollbruchstelle befindet sich derzeit also mitten in der Partei. Das macht sie so unberechenbar. Eine spektakuläre Meuterei mit dem Absingen schmutzigster Lieder ist damit genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wie eine zweitägige konzentrierte Arbeit am Bundestagswahlprogramm.