Parteien AfD-Parteitag: Polizei erwartet gewaltbereite Störer

Für die Polizei ist der Einsatz eine Herausforderung, weil am Samstag - dem Tag der größten Proteste - in Dortmund die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale steht. Die Polizei werde am Wochenende in Essen trotzdem mit mehreren Tausend Beamten im Einsatz sein, betonte Köbbel. „Wer glaubt, wir wären personell nicht in der Lage, diese Einsatzlage zu bewältigen, der irrt.“