Parteien AfD-Spitze stellt sich hinter Bystron

„Zum jetzigen Zeitpunkt muss der Bundesvorstand von der Unschuld Herrn Bystrons ausgehen“, hieß es nach Beratungen des AfD-Bundesvorstands in einer gemeinsamen Stellungnahme der Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. „Er hat diesen vehement widersprochen und wird alle getätigten Aussagen schriftlich niederlegen.“ Die Parteiführung setze sich für die umfassende Aufklärung ein und fordere alle, die behaupteten, über Indizien und Beweise zu verfügen, diese in die Ermittlungen einfließen zu lassen, hieß es weiter. Bystron steht auf Platz zwei der Kandidatenliste der AfD für die Europawahl am 9. Juni.