Treffen mit Rechtsextremisten Neue Enthüllungen erhöhen Druck auf AfD

Weitere Enthüllungen über AfD-Verbindungen zu Rechtsextremen bringen die Parteispitze in Bedrängnis. Das betrifft vor allem Kontakte von Funktionären der Partei zum früheren Kopf der Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner. So legt eine neue Recherche nahe, dass die AfD-Spitze stärker als bekannt in das Potsdamer Geheimtreffen Ende 2023 involviert war, wo Sellner unter dem beschönigenden Begriff „Remigration“ über die Massenausweisung von Menschen ausländischer Herkunft referiert hat - selbst wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben.