AfD-Umfragen und Brandmauer Ran an die Wirklichkeit

Hilfreich für die Rechten sind zudem Debatten darüber, ob man Politik noch machen darf, wenn die AfD wie jetzt in Thüringen bei einem CDU-Antrag zur Grunderwerbssteuer mit auf den Zug springt. Ja, was denn sonst? Abseits von einem möglichen Kalkül der dortigen Christdemokraten in der sowieso schwierigen, parlamentarischen Lage in Thüringen - wer da empört eine Grenze fordert, erwartet eine unangemessene, politische Selbstkasteiung, was zurecht auf Unverständnis vieler Wähler treffen dürfte. Wieder etwas, das an der Wirklichkeit vorbeigeht. Solche künstlichen Fesseln stärken die AfD nur, sie schwächen sie nicht.