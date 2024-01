AfD und Werteunion Die Union bläst jetzt zur Gegenattacke

Käme es so, stünde die Union aber vor einem anderen Problem – wie umgehen mit der neuen Partei? Der sächsische Ministerpräsident und CDU-Vize Michael Kretschmer, in dessen Bundesland im September gewählt wird, betonte am Wochenende, es werde keine Zusammenarbeit mit der Werteunion geben. Man sehe doch, was das für Leute seien: „Die haben einen solchen Hass nicht nur auf die CDU und die CSU, sondern auch auf das, was wir so den gesunden Menschenverstand nennen: Leben und leben lassen“, so Kretschmer. Das entspricht ganz der Linie der Führung in Berlin.