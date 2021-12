Neue Posten im Bundestag : AfD-Vorsitz im Innenausschuss: Ampel-Fraktionen lassen sich Ausweg offen

Berlin In der neuen Wahlperiode soll die AfD-Fraktion den Vorsitz im Innenausschuss übernehmen. Die Entscheidung sorgt für Empörung, von einem sicherheitspolitischen Skandal ist die Rede. Im Vergabeverfahren bevorzugten die Ampel-Fraktionen andere Ausschüsse. Nun ringen sie um Erklärungen.

Die CSU-Innenpolitikerin Andrea Lindholz, die zuletzt diesem Ausschuss vorsaß, sprach von einem „sicherheitspolitischen Skandal“, den die Ampel-Parteien verursacht hätten. Die Tatsache, dass SPD, Grüne und FDP diesen AfD-Vorsitz nicht verhindert hätten, zeuge von einem „gefährlichen Desinteresse an Innen- und Sicherheitspolitik“, sagte Lindholz unserer Redaktion. „Kein anderer Ausschuss bietet den gesellschaftlichen Brandstiftern von der AfD so viel Verhetzungspotenzial wie der Innenausschuss.“

Auch in den Ampel-Parteien ist man nicht glücklich. Der Vizevorsitzende der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, sprach von „erheblicher Sorge“, die ihm der AfD-Vorsitz im Innenausschuss bereite. Doch offensichtlich fehlte es an vorheriger Abstimmung, um den AfD-Zugriff auf den Innenausschuss zu verhindern.

Das Verfahren sieht vor, dass die Ausschüsse nach der Größe der Fraktionen vergeben werden. Dabei darf erst die größte Fraktion zugreifen, dann die zweitgrößte, und so weiter. Weitere Runden laufen nach demselben Prinzip ab. Traditionellerweise steht der größten Oppositionsfraktion - nun die CDU/CSU - der Vorsitz im mächtigen Haushaltsausschuss zu. Die SPD griff im ersten Durchlauf nach dem Auswärtigen Ausschuss, die Grünen nach Europa, die FDP nach Verteidigung. Die neue Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, sagte, man habe sich „aus sachlichen Erwägungen“ für den Europausschussvorsitz entschieden. Hintergrund der Entscheidungen dürften aber auch interne Personalfragen sein: Bei den Grünen soll der Europaausschuss-Vorsitz an Anton Hofreiter gehen, der bei den Ministerposten leer ausging. Die FDP will die Verteidigungspolitikerin Agnes Strack-Zimmermann mit einem fachgerechten Posten versorgen.