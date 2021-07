Zeremonie : Afghanistan-Abzug: Streit um Ritual für Bundeswehrsoldaten

Berlin Großen Zapfenstreich, oder eine stille Rückkehr? Nach dem Ende des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr sucht Deutschland noch nach der richtigen Würdigung der Soldaten.

Der Große Zapfenstreich folgt einer festgelegten Abfolge musikalischer Elemente und militärischer Zeremonie mit Fackelträgern. „Rituale gibt es seit langem, eigentlich seit es Militär gibt. Sie dienen dem Zusammenhalt der Truppe. Aber mit Blick auf Afghanistan dienen sie der Erinnerung“, sagte Meyer. „Auch weil wir erstmalig einen so hohen Preis zahlen mussten, mit den Toten und mit den Verwundeten. Und da beziehe ich explizit nicht nur die an Leib verwundeten, sondern auch die an Seele versehrten Soldatinnen und Soldaten mit ein.“ Bei dem Einsatz verloren 59 deutsche Soldaten ihr Leben, davon 35 bei Gefechten oder Anschlägen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hatte in der vergangenen Woche zur Vorstellung des Buches „Deutsche Krieger“ erklärt, viele Menschen in Deutschland machten sich falsche oder unvollständige Vorstellungen oder seien desinteressiert. „Hier scheint es in unserer postheroischen Gesellschaft einen blinden Fleck zu geben: Wir neigen dazu, uns Bundeswehrsoldaten als „Streetworker in Uniform“ vorzustellen. Dass Kämpfen und notfalls auch Töten zu den Signaturen des Soldatseins zählt, blenden viele Deutsche gerne aus“, so Schäuble. „Wir konnten das auch lange verdrängen, weil wir das große Glück haben, seit mehr als sieben Jahrzehnten in Frieden zu leben. Im Schutz des westlichen Bündnisses, namentlich der USA. Erst die Erfahrung kriegerischer Gewalt in den Auslandseinsätzen - und die ersten Verwundeten und Gefallenen - brachten diese Grundkonstante des Soldatenberufs zurück in die öffentliche Wahrnehmung.“