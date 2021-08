Lage in Afghanistan : Bundeswehr setzt Rettungsmission fort

Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe, hier beim Abflug am Montagmorgen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Berlin Die Bundeswehr hat bislang zwei Evakuierungsflüge aus Kabul durchgeführt, weitere sollen folgen. Die Lage am Flughafen ist stabilisiert, zugleich wächst der Druck auf die verantwortlichen Ministerien der Bundesregierung. Eine Bestandsaufnahme.

Von Tim Braune, Jan Drebes und Hagen Strauss

Nach der schnellen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sind westliche Alliierte bemüht, Staatsbürger und afghanische Hilfskräfte schnellstmöglich aus dem Land und in Sicherheit zu bringen. Die europäischen Außenminister kamen am Nachmittag zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Wie die Lage in Afghanistan ist und wie es nun auch mit Blick auf Flüchtlingsbewegungen nach Europa weitergehen soll, zeigt der Überblick.

Evakuierung Die zweite Evakuierungsmaschine der Bundeswehr mit 125 Menschen aus Afghanistan an Bord ist am Dienstagnachmittag in Taschkent im Nachbarland Usbekistan gelandet. An Bord seien „deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte sowie weitere zu Schützende“, teilte das Verteidigungsministerium mit. Eine erste Bundeswehr-Maschine hatte in der vorangegangenen Nacht die ersten fünf Deutschen sowie einen Europäer und einen Afghanen aus Kabul unter schwierigen Bedingungen ins Nachbarland Usbekistan ausgeflogen. Am Dienstag hatte es scharfe Kritik gegeben, weil das Flugzeug nur mit sieben Menschen besetzt wurde, während eine US-Maschine mehr als 640 Afghanen auf einmal ausgeflogen hatte. Die Bundesregierung begründete dies mit der Lage in Kabul: „Aufgrund der chaotischen Umstände am Flughafen und regelmäßiger Schusswechsel am Zugangspunkt war gestern Nacht nicht gewährleistet, dass weitere deutsche Staatsangehörige und andere zu evakuierende Personen ohne Schutz der Bundeswehr überhaupt Zugang zum Flughafen erhalten würden“, erklärte das Auswärtige Amt.

Aktuelle Lage und weitere Planung Noch am Dienstag plante die Bundeswehr zwei weitere Evakuierungsflüge aus Kabul, wie Außenminister Heiko Maas (SPD) mitteilte. „Die Lage am Flughafen hat sich Gott sei Dank stabilisiert“, sagte der SPD-Politiker. Deutsche Staatsangehörige würden auf dem Weg zum Flughafen an Kontrollstellen der Taliban durchgelassen. Daher habe die Botschaft sie aufgefordert, sich zum Flughafen zu begeben. Auch Ortskräfte befänden sich bereits am Flughafen. Man sei dabei, zusammen mit den USA und anderen Partnern zu organisieren, dass weitere Ortskräfte ebenfalls dorthin kommen könnten, sagte Maas. „Für die ist die Lage deutlich gefährlicher, weil es die Zusage, an den entsprechenden Kontrollpunkten der Taliban durchgelassen zu werden, nicht gibt.“

Die Luftwaffe will zwischen Kabul und der usbekischen Hauptstadt Taschkent eine Luftbrücke einrichten, vornehmlich für deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte. Nach den ersten Evakuierungen aus Kabul übernimmt die Lufthansa den weiteren Transport der Menschen nach Deutschland. Bereits in der Nacht zum Mittwoch werde eine erste Maschine aus dem usbekischen Taschkent in Fankfurt erwartet, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Dienstag. Ob die von der Bundesregierung beschlossene Evakuierung von 10.000 Ortskräften sowie Mitarbeitern von Nichtregierungsorganisationen und anderen gefährdeten Personen durchgeführt werden kann, ist unklar.

Entwicklungshilfe Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) teilte am Dienstag mit: „Die staatliche Entwicklungszusammenarbeit ist derzeit ausgesetzt.“ Man sei erleichtert und dankbar, dass die verbliebenen deutschen und internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit sicher das Land verlassen hätten. Die Bundesregierung hat neben der Entwicklungshilfe auch alle anderen staatlichen Hilfszahlungen ausgesetzt. Nicht nur Deutschland, auch andere Staaten hätten solche Zahlungen gestoppt, sagte Außenminister Maas. Afghanistan war bisher die Nummer eins unter den Empfängerländern deutscher Entwicklungshilfe. Für dieses Jahr waren 250 Millionen Euro veranschlagt.

Pläne der Taliban Nach Medienberichten gibt es erste öffentliche Hinrichtungen in Afghanistan durch die Taliban. Unbestätigten Darstellungen zufolge sollen Taliban-Kämpfer mittlerweile Häuser in Kabul und anderen Orten nach Helfern der Nato-Truppen durchsuchen, auch von Ermordungen war die Rede. Ein Taliban-Sprecher hat unterdessen in Aussicht gestellt, dass Mädchen und Frauen auch nach der Machtübernahme der Islamisten in Afghanistan weiterhin Schulen und Universitäten besuchen dürfen. Die Frage, ob von Frauen in Afghanistan künftig erwartet werde, dass sie sich verschleierten und Burka trügen, verneinte der Sprecher. Ein Hijab, also ein Kopftuch, würde hingegen erwartet. Nach der Machtübernahme der Taliban wird eine massive Verschlechterung der Menschenrechtslage im Land erwartet, insbesondere für Frauen und Mädchen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnte an, besonders bedrohten Menschen zu helfen und nannte dabei auch explizit „mutige Frauen“.

Flüchtlinge Während sich mehrere Bundesländer auf den Zuzug von Flüchtlingen aus Afghanistan vorbereiten, wollte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zunächst mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) über mögliche Hilfen austauschen. Bei einem Gespräch mit UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi sollte es am Dienstag auch um Unterstützung in der Region gehen.

Aufarbeitung der vergangenen Tage Grünen-Chef Robert Habeck hat eine lückenlose Aufklärung der Fehlerkette in der Bundesregierung beim verspäteten Rettungseinsatz in Afghanistan verlangt. „Die Aussagen der Bundesregierung, niemand habe vor der Situation gewarnt, wecken ernsthafte Zweifel“, sagte Habeck unserer Redaktion. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte fehlende personelle Konsequenzen. „In früheren Zeiten wurden Kabinette umgebildet und Ministerinnen und Minister bei Verfehlungen entlassen.“ In der Regierungszeit von Merkel habe sich aber „eine Unkultur der politischen Verantwortungslosigkeit eingeschlichen, die dem Ansehen der Politik insgesamt schadet.“

(mit dpa )