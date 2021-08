Bundeswehr startet Rettungsaktion : Kanzlerin Merkel spricht von „bitteren Stunden“ in Afghanistan - Evakuierung läuft an

Taliban-Kämpfer stehen vor dem internationalen Flughafen Hamid Karzai Wache. Foto: -/AP/dpa. Foto: dpa/-

Berlin Die Lage in Afghanistan ist dramatisch, die Taliban haben die Macht im Land übernommen. Angesichts der Entwicklung räumt die Bundesregierung der Evakuierung bedrohter Menschen aus Kabul oberste Priorität ein. Der Einsatz ist gefährlich - unklar, ob alles reibungslos ablaufen wird. Wie ist der Stand der Dinge?

Von Tim Braune, Jan Drebes, Kerstin Münstermann und Hagen Strauß

Die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus der von den Taliban übernommenen afghanischen Hauptstadt Kabul hat begonnen. „Das ist ein äußerst gefährlicher Einsatz für unsere Truppen“, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Montag. Spezialkräfte und Fallschirmjäger der Bundeswehr sind unterwegs nach Kabul und sollen die Evakuierung absichern. Kanzlerin Angela Merkel sprach angesichts der faktischen Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan von „bitteren Stunden“. Hauptaufgabe der Bundesregierung sei nun, die deutschen Mitarbeiter der Botschaft in Kabul sowie von Hilfsorganisationen, aber auch ehemalige Ortskräfte außer Landes zu bringen.

Wie ist der Stand der Evakuierungen?

In der Nacht zum Montag hatte die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus der afghanischen Hauptstadt begonnen. 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft wurden mit einem US-Flugzeug nach Doha im Golfemirat Katar ausgeflogen. Seit dem Montagmorgen würden drei Flugzeuge vom Typ A400M nach beziehungsweise in die Nähe von Kabul verlegt, sagte Kramp-Karrenbauer. Weitere Truppentransporte sollen folgen. Die A400M-Maschinen sollen eine Luftbrücke zwischen Kabul und der Hauptstadt des Nachbarlands Usbekistan, Taschkent, errichten. In Taschkent sollen dann zivile Chartermaschinen die Ausgeflogenen abholen und nach Deutschland bringen. „Es gibt auch nichts zu beschönigen: Wir alle - die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft - wir haben die Lage falsch eingeschätzt“, räumte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag ein.

Um viele Menschen handelt sich, die aus dem Land evakuiert werden sollen?

Das kann niemand so genau sagen, Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach im CDU-Bundesvorstand davon, dass die Bundesregierung habe vor Monaten bereits 2500 Ortskräfte identifiziert habe, bei 600 wisse man derzeit nicht, ob sie bereits in Drittstaaten seien. Weitere 2000 Menschen wie Menschenrechtler und Anwälte sollten auch ausreisen. Insgesamt handele es sich inklusive der Familien um rund 10.000 Menschen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte unserer Redaktion, er rechne mit einer hohen vierstelligen bis fünfstelligen Zahl an Menschen. Er nannte als Beispiele „Menschen, die sich für Frauenrechte eingesetzt haben, Fachleute von Nichtregierungsorganisationen und andere“. Der SPD-Politiker kritisierte insgesamt ein zu langsames Vorgehen der Bundesregierung. „Ich erwarte von der gesamten Bundesregierung, dass es nun endlich keine bürokratischen Hürden mehr für die Ortskräften gibt", sagte er. „Da ist in den vergangenen Wochen zu viel Zeit verloren worden. Das war ein Fehler.“ Menschenrechtsaktivisten berichten, viele Ex-Ortskräfte säßen im Landesinneren fest und könnten unmöglich Kabul erreichen, um noch sicher in die Freiheit zu fliegen. Aus der Opposition kam heftige Kritik am Vorgehen der Bundesregierung.

Was sind die größten Befürchtungen der Bundesregierung?

Sollte ein Bundeswehrsoldat bei der Luftbrücke von und nach Kabul - wie auch immer - zu Schaden kommen oder eine Transportmaschine unter Beschuss geraten, wäre das der „worst case“, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Die deutschen Militärs setzen nun darauf, dass die Taliban kein Interesse an einer Eskalation und Feuergefechten mit westlichen Truppen haben, die zur Evakuierung von Botschaftspersonal rund um den Kabuler Flughafen eingesetzt sind. Die Taliban würden warten, bis alle ausländischen Truppen endgültig aus dem Land seien, um dann unter ihren inländischen Gegnern aufzuräumen.

Ein weiteres Negativszenario aus Sicht der Bundesregierung würde eintreten, sollten die Taliban ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr und deutscher Hilfsorganisationen medienwirksam vorführen und schlimmstenfalls töten. Denn mit dem nötigen politischen Willen hätten mehrere tausend Ortskräfte mit ihren Familien, die direkt oder indirekt über Subunternehmen in den vergangenen Jahren für Deutschland am Hindukusch gearbeitet haben, wohl längst gefahrlos aus Afghanistan gebracht werden können.

Wie geht es politisch in Deutschland weiter?

Außenminister Heiko Maas (SPD) rief am Montagnachmittag ein weiteres Mal den Krisenstab der Bundesregierung ein. Merkel unterrichtete am Montagabend erneut die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen. Das Bundesverteidigungsministerium stellte tägliche Unterrichtungen in Aussicht, der Verteidigungsausschuss und der Auswärtige Ausschuss werden diese Woche tagen. Der Zeitplan sieht vor, dass das Bundeskabinett bereits am Mittwoch eine Mandatsvorlage billigt. Der Bundestag könnte dann am 25. August darüber befinden.

Warum braucht es ein Mandat für den Rettungseinsatz der Soldaten?

„Der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes bedarf der Zustimmung des Bundestages", heißt es im Parlamentsbeteiligungsgesetz. Für gewöhnlich ist eine Abstimmung im Plenum notwendig; nur für „Einsätze von geringer Intensität und Tragweite“ gibt es ein vereinfachtes Verfahren. Die Bundesregierung muss dem Bundestag laut dem Gesetz „den Antrag auf Zustimmung zum Einsatz der Streitkräfte rechtzeitig vor Beginn des Einsatzes“ zukommen lassen. Allerdings gibt es eine Ausnahmeregelung: „Einsätze bei Gefahr im Verzug, die keinen Aufschub dulden, bedürfen keiner vorherigen Zustimmung des Bundestages.“

Was bedeutet das für Flüchtlingsbewegungen?

Ein drittes Transportflugzeug der Luftwaffe hebt auf dem Fliegerhorst Wunstorf ab, um Menschen aus Afghanistan zu retten. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich