Flugblatt-Affäre Aiwanger-Affäre: Vorwürfe, Verteidigung, Ungewisses

In seiner schriftlichen Erklärung nannte er das Flugblatt „ekelhaft und menschenverachtend“. „Auch nach 35 Jahren distanziere ich mich vollends von dem Papier.“ Am Mittwoch äußerte er sich ausführlicher: Es sei so, „dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere so oder so interpretiert werden kann, was als 15-Jähriger hier mir vorgeworfen wird“, sagte er vor Journalisten. „Aber auf alle Fälle, ich sag' seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte: kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.“