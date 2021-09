Coronavirus : Aktionen, Prämien und mehr: Corona-Impfquote soll steigen

Berlin Politiker und Verbände überbieten sich mit Vorschlägen, wie sich die Impfquote im Kampf gegen Corona erhöhen lässt. Gelingt es, den Anteil der Geimpften zum Herbst noch einmal deutlich zu steigern?

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält trotz ursprünglicher Skepsis sogar eine staatliche Impfprämie für sinnvoll. „Aus meiner Sicht sollten wir in der Situation, in der wir sind, kein Mittel ausschließen, um mehr Menschen zum Impfen zu bewegen“, sagte Lauterbach der „Passauer Neuen Presse“ (Samstag). „Andernfalls droht uns ein schwieriger Herbst.“

In der vergangenen Woche hatten Bund, Länder und Kommunen möglichst niedrigschwellige Angebote gemacht, die Bürger in ihrem Alltag ohne großen Zeitverlust den „Piks“ ermöglichen sollten. Die Quote der vollständig geimpften Menschen ist in Deutschland mit zuletzt 62,8 Prozent niedriger als in einigen anderen europäischen Ländern.