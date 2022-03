Ringen um Mehrheit : Allgemeine Corona-Impfpflicht wackelt

Berlin Kommt sie, oder kommt sie nicht? Die allgemeine Impfpflicht ist umstritten. Derzeit wird zwischen den Fraktionen um Mehrheiten gerungen. Die Zeit drängt.

Kaum ein anderes Gesetzesvorhaben ist derzeit so umstritten wie die allgemeine Impfpflicht zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Während Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD) sich klar dafür aussprechen, finden sie in den Fraktionen ihrer Ampel-Regierung nicht genug Fürsprecher. Jetzt geht das Ringen um eine parlamentarische Mehrheit in die entscheidende Phase.

Um den Druck zu erhöhen, hat Lauterbach sich bereits zuversichtlich geäußert, dass ein Kompromiss für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland erreicht werden kann. Nach seiner Kenntnis werde an einem gemeinsamen Vorschlag gearbeitet, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Er rechne damit, dass dieser sein Ministerium spätestens in den nächsten Tagen erreiche, so dass möglicherweise ein gemeinsamer Entwurf formuliert werden könne. Die Kompromisslinien, die sich abzeichneten, seien überzeugend und klug.