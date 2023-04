Der Alt-Kanzler klagt auf Rückgabe seiner Sonderrechte Gerhard Schröder gegen die Bundesrepublik Deutschland

Ob der Kläger Gerhard Schröder, geboren am 7. April 1944 in Mossenberg, Bundeskanzler außer Diensten, persönlich vor Gericht erscheinen wird? Offen, aber eher unwahrscheinlich. Am Donnerstag kommender Woche verhandelt das Verwaltungsgericht Berlin in Saal 0416 in der Verwaltungsstreitsache Gerhard Schröder gegen die Bundesrepublik Deutschland.

28.04.2023, 14:33 Uhr

Alt-Kanzler Gerhard Schröder, hier mit seiner Ehefrau So-yeon Schröder-Kim, will Büros und Personal zurück und hat deshalb Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht Foto: dpa/Uwe Anspach

Von Holger Möhle