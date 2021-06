Afghanistan-Einsatz : Am Ende der Mission

Soldaten der Bundeswehr steigen zum Ende der Mission Resolute Support (RSM) in ein Transportflugzeug A400M der Luftwaffe. Foto: dpa/Torsten Kraatz

Berlin Die letzten deutschen Soldaten kehrten wohlbehalten aus Afghanistan in ihre Heimat zurück. Die Ortskräfte, die ihnen über viele Jahre halfen, ließen sie zurück.

Am Ende ging es schneller als vermutet. Zunächst überrascht von der Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, die US-Truppen bis zum 11. September aus Afghanistan abzuziehen, peilte die Bundeswehr einen ähnlichen Termin an, legte sich dann aber mit dem Abräumen und Rückverlegen so ins Zeug, dass bereits am vorletzten Juni-Tag die letzten Bundeswehr-Soldaten nach fast 20 Jahren Einsatz in Afghanistan in die Flieger stiegen – und der Auftrag war mit der Landung am frühen Mittwochnachmittag Geschichte. Er hatte mehr als 150.000 Bundeswehr-Angehörige an den Hindukusch gebracht, von denen 59 ihr Leben ließen. Gut zwölf Milliarden Euro investierte Deutschland in diesen Militäreinsatz, der zwischenzeitlich kriegsähnliche Dimensionen annahm.

Am Ende bedankte sich der afghanische General Khanullah Schudschah beim letzten Kontingentführer Ansgar Meyer mit einem handgeknüpften Teppich für die Übernahme von Camp Marmal, das viele Jahre Hauptstützpunkt der Bundeswehr nahe Masar-­i-Scharif gewesen war. Ein symbolisches Schwert bekam er von Meyer, der nun bald das Kommando über die Eliteeinheit KSK in Calw übernimmt. Schudschah sagte der Deutschen Presse-Agentur, nach 20 Jahren freundlicher Beziehungen sei der Abzug so, „wie einen guten Freund zu verlieren“.

So froh und erleichtert die Verantwortlichen über das komplikationsfrei verlaufene Missionsende sind, so fassungslos sind viele andere. Denn im Tower saßen beim Abflug der Deutschen auch einige Ortskräfte, die den Zusicherungen vertraut hatten, unbürokratische Hilfe zu bekommen, bevor sie wegen Racheakten der Taliban um ihr Leben und das ihrer Familien fürchten müssen. Noch in der vergangenen Woche hatte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer im Bundestag zugesichert, die nötige Logistik aufzubauen, um die Ortskräfte nach Deutschland in Sicherheit zu bringen. Da war dieses Versprechen noch mit der Erwartung verbunden, dass in den vermeintlich verbleibenden drei, vier Wochen noch so einiges an Transportflügen möglich sein würde. Doch seit Dienstag sind alle weg.

„Die Gesellschaft, wir alle müssen uns fragen, ob der moralische Kompass funktioniert, wenn langjährige Mitarbeiter hilflos unseren letzten Flugzeugen hinterher sehen“, sagt Marcus Grotian. Der Hauptmann ist Vorsitzender eines Patenschaftsnetzwerkes, das sich um die Eingliederung afghanischer Ortskräfte in Deutschland kümmert. Er klingt verbittert: „Wir haben nicht einmal eine Notiz an der Tür hinterlassen, wo man sich bei Gefährdung hinwenden kann“, berichtet er. Das Verteidigungsministerium versichert, dass „an sicheren Orten“ Betroffene „Rat und Hilfe“ bekommen könnten. Aber offenkundig wissen die wenigsten Betroffenen davon.

Zwar versichert auch das Auswärtige Amt, die Ortskräfte bei ihren laufenden Verfahren „schnell und pragmatisch“ zu unterstützen. Schließlich seien die deutschen Diplomaten „bis Ende des Monats voll operationsfähig“. Doch auf Nachfrage wird klar. „Ende des Monats“ heißt: Juni. Von diesem Donnerstag an müssen sich die Betroffenen angesichts sich ständig ausbreitender Taliban-Präsenz allein nach Kabul zur Botschaft durchkämpfen.

Grotian verweist darauf, dass in Italien, in den Niederlanden und in Großbritannien aus den Fliegern gerade Ortskräfte aussteigen und in Sicherheit seien. In Deutschland seien es jedoch die letzten Soldaten. „Verkehrte Welt“, meint Grotian. Für welche Werte Deutschland stehe, zeige sich in diesem Handeln, nicht im Reden der letzten Wochen. Eine ehemalige Ortskraft habe es treffend ausgedrückt in der Feststellung: „Gemäß Scharia dürfet ihr uns nicht so behandeln.“

Es ist bislang auch nichts aus der Forderung im Kreis der Landesinnenminister und der Mitglieder des Verteidigungsausschusses geworden, den ehemaligen Ortskräften die Flüge nach Deutschland wenigstens zu finanzieren. Ein Sprecher des Innenministeriums verwies auf eine „Abfindung“, die ausscheidende Ortskräfte bekommen hätten und es im normalen Visaverfahren eben so sei, dass die Reise nach Deutschland selbständig organisiert werden müsse. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind bislang 2400 Visa für Ortskräfte und Angehörige erteilt worden.