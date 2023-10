Aktionswochen der Amadeu Antonio Stiftung Wie sehr ist Antisemitismus in Deutschland verbreitet?

Neben verstärkter Polizeipräsenz vor jüdischen Einrichtungen und einem Zahlungsstopp an Palästinenser zähle zu den dringendsten Maßnahmen auch ein Betätigungsverbot für Organisationen wie dem palästinensischen Netzwerk Samidoun. Dessen Mitglieder hatten am Wochenende zur Feier des Angriffs auf Israel Süßigkeiten in Berlin verteilt. Es sei „höchste Zeit“, ein solches Verbot zu prüfen, sagte Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung. Anstrengungen dazu müssten nun intensiviert werden. In Israel werde deutlich, was passiert, wenn Antisemitismus zu Ende gedacht wird, so Klein. Auch in Deutschland gebe es eine reale Bedrohung. Man müsse sich immer wieder über den Hass gegen Juden empören und dürfe sich nicht an ihn gewöhnen.