FDP-Chef sieht keinen persönlichen Bruch Christian Lindner erklärt Olaf Scholz sein Vertrauen

Der Finanzminister widersprach damit der Darstellung, sein Verhältnis zum Kanzler oder zum Vize-Kanzler sei nach zwei Jahren Ampelkoalition zerrüttet. Es gebe Meinungsverschiedenheiten, die das Meinungsspektrum in der Gesellschaft widerspiegeln, so Lindner. Trotz aller Unterschiede und Streitigkeiten finde die Koalition am Ende immer wieder Lösungen und Kompromisse. Die FDP werde bis zum Ende der Legislaturperiode Teil der Regierung bleiben.