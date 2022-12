Covid-19 : Ampel diskutiert über letzte Corona-Maßnahmen

Ein Schild mit der Aufschrift «Tragepflicht Mund-Nasen-Bedeckung» am zentralen Busbahnhof (ZOB) in München. Foto: Sven Hoppe/dpa

Berlin Für den Virologen Drosten ist die Corona-Pandemie vorbei. Nun wird in Berlin diskutiert, ob auch die letzten Corona-Maßnahmen fallen sollen. Die FDP macht Druck, Gesundheitsminister Lauterbach ist dagegen.

„Die Kliniken sind voll, das Personal überlastet“

Lauterbach sagte: „Christian Drosten hat Recht, dass wir in den endemischen Zustand der Coronawellen übergegangen sind, die Wellen betreffen nur Teile der Bevölkerung.“ Trotzdem gelte es, jetzt noch die besonders gefährdeten Menschen zu schützen, etwa durch Masken in Pflegeeinrichtungen oder durch die Isolation am Arbeitsplatz. „Die Kliniken sind voll, das Personal überlastet, die Übersterblichkeit ist hoch und der Winter ist noch nicht zu Ende.“

Justizminister Buschmann wies bei Twitter daraufhin, dass es dafür auch gar keine Gesetzesänderung bräuchte. Die im Infektionsschutzgesetz bis zum 7. April verankerten Maßnahmen, wie die Maskenpflicht in Fernzügen und Fernbussen oder in medizinischen und Pflegeeinrichtungen, könnten demnach auch einfach per Verordnung durch die Bundesregierung aufgehoben werden. „Von dieser Möglichkeit sollten wir jetzt Gebrauch machen“, schrieb Buschmann in einem vom 26. Dezember datierten Brief an Lauterbach, über den der „Tagesspiegel“ berichtete.