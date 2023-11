Bundesregierung Ampel-Koalition sucht Auswege aus Haushaltskrise

Bundeskanzler Olaf Scholz will an Investitionen in Zukunftstechnologien festhalten. „Ja, wir werden weiter in die Zukunft investieren“, versicherte der SPD-Politiker am Mittwochabend beim Jubiläum der staatlichen Förderbank KfW. Das müsse jetzt zwar neu organisiert werden. Aber die Bundesregierung werde sich dieser Aufgabe stellen und „auch hinbekommen, dass wir genau diese Zukunftsinvestitionen auch bekommen werden“, sagte Scholz. Das sei auch nötig wegen der Konkurrenz aus den USA, aus China, aber auch aus aufstrebenden anderen Staaten, die mit hohen Subventionen arbeiteten.