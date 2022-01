Beratungen im Kanzleramt : Das Kabinett geht in Klausur

Das Kabinett geht in Klausur

Berlin In Ruhe über alles reden: Bei ihrer ersten Klausur befasst sich die neue Regierung mit dem G7-Vorsitz und der Beschleunigung von Zukunftsprojekten. Zentrale Botschaft des Kanzlers: Es sei nötig, „dass dieses Land Fahrt aufnimmt“. Hat er Erfolg?

Vor vier Jahren war alles anders: Bei bestem April-Wetter traf man sich auf Schloss Meseberg in Brandenburg zur ersten Kabinettsklausur der großen Koalition. Durch die langen und holprigen Verhandlungen war man 2018 erst im Frühjahr bereit für ein erstes Treffen des Kabinetts. Abends gab es Wein im Garten, beim traditionellen Familienfoto aller Ministerinnen und Minister mit der damaligen Kanzlerin auf der Treppe vor dem Schloss strahlte man um die Wette.

Im Januar 2022 fällt die Veranstaltung, der Corona-Pandemie geschuldet, deutlich nüchterner aus. Der Büroleiter des Kanzleramtsministers twittert als Highlight am Morgen den Mond über dem Kanzleramt, später geht es dann in die winterliche Kälte Berlins zum Gruppenfoto vor das Kanzleramt - wenigstens scheint die Sonne. Die Stimmung ist wärmer als die Temperaturen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird später sagen, man habe sich Geselligkeit gewünscht, aber nun Abstand gehalten. Man sei in der Runde der Kabinettsmitglieder dennoch dazu gekommen, „ein bisschen zu lachen“. Der Vizekanzler betont, der „Wille, sich zu helfen“, ziehe sich durch das Kabinett, über die Parteigrenzen hinweg. Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erscheinen betont leger zur Pressekonferenz, ohne Krawatte, dafür im Rollkragenpullover. Persönliche Atmosphäre eben. Nur der Regierungschef Olaf Scholz (SPD) erscheint im Anzug.