Nach Treffen des Koalitionsausschusses Ampel sucht weiter nach Fahrplan für Bundeshaushalt 2024

Eineinhalb Stunden sind wenig für einen Koalitionsausschuss, gemessen jedenfalls an der Dauer früherer Sitzungen dieser Runde der Ampel-Spitzen. Nach dem Treffen am Mittwochabend im Kanzleramt gab es, so wurde es vorher von SPD, Grünen und FDP bereits kommuniziert, keine Beschlüsse. Und doch gibt es Fortschritte beim Fahrplan für den Bundeshaushalt 2024, der seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds in der Schwebe hängt.