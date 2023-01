Reform des Wahlrechts : Es geht um die Existenz: Viele Abgeordnete bangen

Sieht die Reformpläne der Ampel zur Wahlkrechtsreform als Beleg für die Reformfähigkeit des Bundestages: SPD-Innenpolitiker Sebastian Hartmann Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Der Bundestag zu groß, das Wahlrecht zu kompliziert. Endlich wagen sich die Parteien an eine Reform des Wahlrechts. Der Bundestag soll deutlich verkleinert werden. Eine Partei sperrt sich gegen die Reformpläne besonders: die bayerische CSU, die um Stimmen und Einfluss fürchten muss

Hinten ist noch Platz, sehr viel Platz. Hunderte Abgeordnete sind an diesem Freitagmittag nicht mehr da – eventuell schon auf dem Weg ins Wochenende. Oder sie verfolgen die Debatte aus ihren Büros. Worum geht es in diesen 82 Minuten? Um viel. Für knapp 140 Abgeordnete könnte die nackte parlamentarische Existenz auf dem Spiel stehen. Jede Abgeordnete und jeder Abgeordnete des Hohen Hauses wird gefragt sein. Es geht sie alle an – höchstpersönlich. In ihren Wahlkreisen wie auch im Plenum.

Vor den Mitgliedern des Deutschen Bundestages liegt ein Gesetzentwurf zur Änderung des Wahlrechts, erste Lesung, eingebracht von den Fraktionen der Ampel-Koalition. Man könnte annehmen, die Fraktionsbänke seien gut besetzt, vielleicht nicht bis auf den letzten Platz, aber doch großes Interesse. Vorne haben die Fraktionen für die Kameras ihre ersten fünf bis sechs Reihen gut aufgefüllt, aber dahinter eben leere Stühle. Vielleicht werden es in der zweiten und dritten Lesung mehr. 736 Abgeordnete hat der Bundestag. Das Plenum dieser 20. Legislaturperiode ist der größte Bundestag der Geschichte, mit jeder Wahl durch Überhang- und Ausgleichsmandate nochmals gewachsen. Deutschland hat damit eines der größten nationalen Parlamente weltweit.

Aber das soll nun anders werden. Die Ampel-Fraktionen werden ihren Gesetzentwurf in der Debatte gleich erklären, auch loben und würdigen. Die Vertreter vor allem der Unionsfraktion wollen den Vorschlag am liebsten zum Parlaments-TüV schicken, schließlich muss gerade die CSU um einen massiven Stimmenverlust fürchten, wenn die Ampel ihren Entwurf durchbringt. CDU und CSU haben keinen eigenen Gesetzentwurf zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vorgelegt. Sie gehen mit einem schlichten Antrag auf Verkleinerung des Bundestages in die Debatte, eine Art „Selbstverpflichtung des Bundestages“, wie es Grünen-Wahlrechtsexperte Till Steffen formuliert. Was die Union damit bewirke? „Gar nichts“, sagt Steffen. Alles bliebe, wie es ist.