Haushaltsbegleitgesetz im Bundestag Ampel verteidigt Kürzung des Elterngeldes für Gutverdiener

In dem Gesetzentwurf, der nun in den parlamentarischen Ausschüssen beraten wird, ist ein Maßnahmenbündel zur Etatkonsolidierung vorgesehen, weil die Ampel 2024 wieder die Schuldenbremse einhalten will. Das Elterngeld, das Mütter und Väter als Lohnersatzleistung erhalten, wenn sie nach der Geburt eines Kindes zu Hause bleiben, soll künftig nur noch an Paare gehen, die zusammen ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von maximal 150.000 Euro haben Bislang liegt die Grenze bei 300.000 Euro. Durch die Kappung will der Bund bis zu 500 Millionen Euro im Jahr sparen.