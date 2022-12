Parteien : Ampel weist Merz' Kritik an deutscher Außenpolitik zurück

Ampel weist Merz' Kritik an deutscher Außenpolitik zurück

Berlin Die Bundesregierung sollte sich nach Ansicht von CDU-Chef Merz international stärker als bisher engagieren. Jetzt kontern Ampel-Politiker - und das nicht ohne Spitzen in Richtung Union.

Die Kritik des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz an der deutschen Außenpolitik stößt in den Ampel-Fraktionen auf Widerspruch. „Bei der konsequenten Haltung gegenüber Russland und bei der Menschenrechtslage in Ländern wie China oder dem Iran ist Deutschland heute wesentlich klarer als zu Zeiten der Ära Merkel“, sagte Torsten Herbst, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, der Zeitung „Welt“. Deutschland übernehme Führung „durch praktisches Handeln“ und „nicht durch laute Ankündigungen“.