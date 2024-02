Liberale rücken immer mehr von der Ampel ab FDP-General wirbt offen für schwarz-gelbe Koalition

Angesichts schlechter Wirtschaftsdaten, knapper Haushaltsmittel und grundlegender Unterschiede nicht nur in der Wirtschaftspolitik sind die Nerven in der Ampelkoalition angespannt. Eine Wiederauflage des Dreierbündnisses zieht nach zwei schwierigen Jahren der Zusammenarbeit keine der drei Parteien in Betracht. Vor allem in der FDP, die in vielen Umfragen bei etwa fünf Prozent liegt und damit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern könnte, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, ist die Nervosität hoch. Bislang hat FDP-Chef Christian Lindner immer betont, seine Partei werde als „eigenständige Kraft“ in die nächsten Wahlen gehen. Die Aussagen Djir-Sarais lesen sich nun wie eine verfrühte Koalitionsaussage zu Gunsten der Union.