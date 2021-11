Letzte Feinarbeit am Koalitionsvertrag : Ampel pokert um Posten

Diese Vier wissen schon, was sie werden: Grünen-Chef Robert Habeck (l-r), die Co-Vorsitzende Annalena Baerbock, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und FDP-Chef Christian Lindner. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Berlin Auf der Zielgeraden brauchen SPD, Grüne und FDP noch ein bisschen mehr Zeit für Koalitionsvertrag und Personaltableau. Am Mittwoch soll alles fertig sein, Überraschungen sind zu erwarten.

Von Tim Braune, Holger Möhle und Gregor Mayntz

Nun müssen sie also doch noch nachsitzen. Die für Dienstag geplante Präsentation ihres Koalitionsvertrages musste von SPD, Grünen und FDP auf diesen Mittwoch verschoben werden. Noch zu viele Textstellen waren nicht wasserdicht, im Klimakapitel gab es bis zuletzt Differenzen. Auch brüteten die Spitzenverhandler um den kommenden Kanzler Olaf Scholz im Willy-Brandt-Haus über wichtigen Personalien. So müssen nicht nur Ministerposten, sondern auch frei werdende Spitzenpositionen in Bundesbehörden besetzt werden. Wer folgt auf den amtsmüden Bundesbank-Präsidenten Jens Weidmann? Es geht um Deutschlands Stimme im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB hat seit der Euro-Staatsschuldenkrise die Märkte mit billigem Geld geflutet, Weidmann war in der EZB-Spitze als Stimme der Vernunft meist isoliert. Steigende Inflationsrisiken werden die Koalition in der nächsten Wahlperiode stark begleiten. Im Gespräch waren die Ökonomin Isabel Schnabel (sitzt bereits im EZB-Direktorium), Finanzstaatssekretär und Scholz-Vertrauter Jörg Kukies und DIW-Präsident Marcel Fratzscher, der in SPD-Kreisen wohlgelitten ist.

Die Ampel-Spitzen suchen außerdem einen neuen Vorstandsvorsitzenden bei der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit. Detlef Scheele hört bald auf. Wäre das etwas für die frühere Arbeitsministerin und ehemalige SPD-Chefin Andrea Nahles, die derzeit als Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation eher unterfordert ist? Für die Spitze der Bundesnetzagentur mit Sitz in Bonn wurden in Verhandlungskreisen der frühere SPD-Spitzenbeamte Matthias Machnig und Scholz‘ aktueller Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer genannt.

Info Kohle-Ausstieg kommt schon bis 2030 Datum Die Ampel-Parteien haben sich auf einen Kohle-Ausstieg bis 2030 verständigt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Bedingungen Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein, soziale Härten für Beschäftigte abgefedert werden.

Gemessen an der Staatsspitze und den Bundesministern sind das B-Personalien. Dem Vernehmen nach geklärt ist zwischen den drei Parteien, dass Frank-Walter Steinmeier im Frühjahr eine zweite Amtszeit als Bundespräsident antreten kann. Das sechsköpfige Ministerteam in der SPD scheint weitgehend festgezurrt zu sein. Hubertus Heil soll Arbeitsminister bleiben, Christine Lambrecht vom Justiz- ins Innenressort wechseln. Umweltministerin Svenja Schulze könnte bald als Bauministerin grüßen. Als mögliche Familienministerin wird die frühere sächsische Integrationsministerin Petra Köpping in der SPD gehandelt. Als weibliches Gesicht aus dem Osten werden auch der Brandenburgerin Klara Geywitz Chancen eingeräumt, etwa als Bildungsministerin. Sie trat 2019 mit Scholz zusammen für den SPD-Vorsitz an. Als Kanzleramtsminister wird Scholz‘ engster Vertrauter Wolfgang Schmidt erwartet.

Bei den Grünen wird viel davon abhängen, ob das Klimakapitel im Koalitionsvertrag und der darin beschriebene Weg zum 1,5-Grad-Ziel vor der kritischen eigenen Anhängerschaft bestehen kann. Während SPD und FDP sich Zustimmung auf Parteitagen einholen, legen die Grünen den Vertrag ihren Mitgliedern zur Online-Abstimmung vor. Baerbock, die Kanzlerkandidatin, und Habeck, der ihr schweren Herzens diese Rolle überließ, werden mit Ministerposten belohnt. Baerbock könnte als erste Frau in der bundesrepublikanischen Zeitrechnung Außenministerin werden. Habeck könnte ein neues Super-Ministerium für Wirtschaft mit Klimaschutz und Energiewende als zentrale Themen übernehmen – und auch den Job als Vizekanzler als Kompensation für die entgangene Kanzlerkandidatur. Vermutlich bekommen die Grünen fünf Ministerposten. Nach dem strengen grünen Geschlechter-Proporz dürften drei der fünf Posten an Frauen gehen. Neben Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt wird auch die langjährige Politische Geschäftsführerin, Steffi Lemke, gehandelt. Ebenso könnte als zweiter Mann Anton Hofreiter die grüne Verkehrswende etwa als Bundesminister für Verkehr und Mobilität voranbringen.