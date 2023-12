Bildung Analyse: Staatliche Studienförderung spielt kaum eine Rolle

„Wenn wir das System der Studienfinanzierung in Deutschland so lassen, wie es momentan ist, hängt der Studienerfolg zukünftig immer mehr davon ab, ob man reiche Eltern hat oder in einem flexiblen Studiengang eingeschrieben ist, der nebenjob-kompatibel ist“, kritisierte Müller. „Beides hat mit einer chancengerechten Beteiligung an hochschulischer Bildung nicht viel zu tun.“