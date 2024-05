„Reichsbürger“-Prozess Angeklagter distanziert sich von Verschwörungstheorien

Vor Gericht stellt er sich als neugierigen Naturwissenschaftler dar, der den Dingen stets auf den Grund gehen müsse, als „Warum-Kind“. Er habe sich in den vergangenen Jahren für „digitale Souveränität“ und gegen „Überwachungskapitalismus“ durch große Tech-Firmen eingesetzt, wollte demnach für die Menschen in seiner Heimat eine Dorfcafé-Plattform schaffen. Dass es bei Treffen mit den anderen mutmaßlichen Strippenziehern der Reuß-Gruppe um den Einsatz von Waffen ging oder ihm ein Wehrpass-Muster der „neuen Deutschen Armee“ zugeschickt wurde, will das „Warum-Kind“ aber nicht hinterfragt haben.