Späte Versöhnung? Was beim CDU-Empfang für Angela Merkel zum 70. Geburtstag passiert ist

Es sind viele gekommen am Mittwochabend zum so genannten „Berliner Gespräch Spezial“, mit dem die CDU den 70. Geburtstag ihrer ehemaligen Vorsitzenden und Kanzlerin begeht. Aus der Ära Merkel etwa der ehemalige Fraktionschef Volker Kauder, der frühere hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, Ex-Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der ehemalige Innenminister Thomas de Maiziere, die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Aber es sind auch die gekommen, die in der heutigen Union das Sagen haben. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, CSU-Chef Markus Söder, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und natürlich Friedrich Merz, der heutige Vorsitzende, mit dem Merkel eine, nun, schwierige Beziehung verbindet. Merkel hatte Merz 2002 vom Fraktionsvorsitz verdrängt, seitdem gilt ihr Verhältnis als zerrüttet. Merz wiederum hatte Merkels Regierungsbilanz wiederholt öffentlich kritisiert, die Kanzlerin ihrerseits keinen allzu Hehl daraus gemacht, dass sie ihn weder persönlich noch politisch so wirklich schätzt.