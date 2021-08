Die letzten Regierungswochen der Kanzlerin : Mensch Merkel

Merkels Neujahrsansprachen von 2005 (u.r.) bis 2020 (o.l.). Foto: picture alliance/dpa/dpa

Berlin In sechzehn Jahren Kanzlerschaft ist über die mächtigste Frau der Welt wenig Privates bekannt geworden – weltweit bekannt ist aber ihre gute Konstitution. Über ihre Zukunft hüllt sich Angela Merkel bislang in Schweigen.

Was machen Macht und Stress mit einem Menschen? Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte da schon früh eine interessante eigene Einschätzung: „Ich möchte irgendwann den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg aus der Politik finden. Dann will ich kein halbtotes Wrack sein“, sagte sie bereits vor mehr als 20 Jahren.

Als sie sich im Jahr 2016 entschied, nochmal als Kanzlerin für die Union zu kandidieren, erklärte sie TV-Moderatorin Anne Will auf die Frage, ob sie noch zu dieser Aussage stehe: „Nun habe ich mich dann mal angeguckt im Spiegel: Und ich finde, dass ich das noch nicht bin.“

Weitere vier Jahre später steht nun der Abschied von der Regierungsmacht und der Weltbühne bevor - auch wenn man derzeit nur erahnen kann, wann es tatsächlich eine neue Regierung gibt. Nicht unrealistisch, dass die geschäftsführend weiterregierende Merkel noch ihren einstigen politischen Ziehvater Helmut Kohl als den Kanzler mit der längsten Amtszeit ablöst. Am 17. Dezember 2021 wäre es so weit.

Die Kanzlerin selbst will Nostalgie nicht aufkommen lassen. Sie sei immer noch gefordert, erklärte Merkel jüngst. Das werde auch bis zum letzten Tag ihrer Amtszeit so bleiben. Und so wird sie doch noch mal in den Unions-Wahlkampf eingreifen und am kommenden Samstag bei der Endspurt-Veranstaltung von CDU und CSU sprechen. Eine Übergabe der Macht an einen CDU-Nachfolger wäre - neben dem selbstbestimmten Abschied - noch ein Krönchen obendrauf. Und dann? „Ich werde dann schon mit der Zeit etwas anfangen können“, sagte sie bei ihrer Sommerpressekonferenz jüngst trocken.

Und doch: Einer, der sie von allen politischen Weggefährten mit am längsten kennt, sagt, sie sei erschöpft - und man sehe es ihr auch zum ersten Mal in all den Jahren auch an.

Auf Ihre Konstitution, ihre Fitness, ihr geringes Schlafbedürfnis und eine ausgesprochen gute Konzentrationsfähigkeit - darauf konnte sich die Physikerin im Kanzleramt immer verlassen. Sie ging aus der Regierungsmaschine, gab die ersten Interviews, während sich die Delegation noch die Augen rieb. An die Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit hat sie sich in den sechzehn Jahren gewöhnt.

Merkel erlebte als Regierungschefin eine Menge Dramatik: Die Finanzkrise, als sie gemeinsam mit dem damaligen SPD-Finanzminister Peer Steinbrück im Oktober 2008 eine Garantie für deutsche Sparguthaben abgeben musste. Die Eurokrise, in der es um die Rettung der Eurozone ging, die Flüchtlingskrise 2015. Diverse Koalitionskrisen. 2020 dann Corona - die schwerste Krise ihrer Amtszeit. Im Jahr 2019, wenige Monate nach dem Tod der geliebten Mutter Herlind Kasner, kämpfte sie zum ersten und einzigen Mal ernsthaft mit sich und ihrer Gesundheit. Sie litt unter, wahrscheinlich psychisch bedingten, Zitteranfällen, setzte sich bei Besuchen ausländischer Regierungschefs auf einen Stuhl - und musste bei Pressekonferenzen Auskunft über ihren Gesundheitszustand geben. Sie hat es gehasst.

Merkel trug ihre Stärken nie besonders nach außen. Dafür hielt sie aber auch alles Private sorgsamst bedeckt, öffentliche Emotionen versagte sie sich meist - abgesehen von einigen trockenen Kommentaren. Ein paar Fotos beim Wandern in Südtirol mit Ehemann Joachim Sauer boten Einblick in ihr Privatleben, ebenso der jährlichen Besuch der Wagner-Festspiele in Bayreuth. Dort saß sie abends im Hotel manchmal mit dem ehemaligen Bürgermeister von Hamburg, Klaus von Dohnanyi an einem Tisch - die Ehepaare sind befreundet. Doch mehr erfuhr die Öffentlichkeit nie.

Mit Merkel zog 2005 ein nüchterner Stil ins Kanzleramt ein, Skandale von ihr oder ihrem Umfeld gab es nicht, Extravaganzen waren ihr stets fremd. In der Regierungsmaschine sah man sie häufig in schwarzer Strickjacke, flachen Schuhen, den Plastikbecher Tee in der Hand, eine Flasche Mineralwasser mit Sprudel vor sich stehen. Öffentlich hatte sie sich eine Art Uniform verordnet, gut geschnittene Blazer einer Hamburger Designerin, einzig Ketten und Handtaschen fielen ab und an auf. Ein Brille trug sie trotz Kurzsichtigkeit in der Öffentlichkeit nur selten.

Was folgt nach der Macht? Spekuliert wird hie und da, über ein Buch oder ein Ehrenamt. „In die Natur gehen und nachdenken“, sagte Merkel im Mai. Dabei wird sie es zunächst sicher belassen.

