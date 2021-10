G20-Treffen in Rom : Nachfolger im Gepäck: Merkel und Scholz in Rom

Angela Merkel beim G20-Gipfel in Rom - gemeinsam mit Ärzten. Foto: Oliver Weiken/dpa + Foto: dpa/Oliver Weiken

Rom Es ist ihr wahrscheinlich letzter G20-Gipfel: Kanzlerin Angela Merkel ist am Samstag nach Rom gereist. Ihr Finanzminister Olaf Scholz ist bereits seit Freitag in der italienischen Hauptstadt. Die CDU-Politikerin und der mögliche nächste SPD-Kanzler verfolgen eine bestimmte Mission.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kerstin Münstermann

Sie steht nochmal in der Mitte. Voraussichtlich das letzte Mal. Die Staats- und Regierungschefs der G20 gruppieren sich am Samstagmittag im Kongresszentrum um die scheidende deutsche Kanzlerin. Angela Merkel (CDU), im gelben Blazer, bildet den Mittelpunkt des traditionellen Familienfotos der G20-Gipfel. Gastgeber Mario Draghi wählt angesichts der immer noch wütenden Corona-Pandemie eine große Geste und holt auch noch Ärzte, Krankenpfleger und Sanitäter auf die Bühne.

Unter dem Applaus der Politiker stellen sich diese dann zwischen die Staatschefs. Merkel wird von zwei Ärzten in die Mitte genommen, plaudert kurz mit ihnen. Italien war 2020 eines der am härtesten von der Pandemie betroffenen Länder in Europa.

Die Sonne strahlt in Rom als die Maschine der Kanzlerin mit ihrem Ehemann Joachim Sauer und kleiner Delegation am Samstagmorgen in Rom landet. Ihr wahrscheinlicher Nachfolger Olaf Scholz war schon einen Tag zuvor in Rom eingetroffen, nahm am Freitag bereits an einer Sitzung der Gesundheits- und Finanzminister in Rom teil.

Merkel und Scholz sind in besonderer Mission unterwegs. Die geschäftsführende Regierungschefin und ihr voraussichtlicher Nachfolger wollen der Welt demonstrieren, wie friedlich sich ein Machtwechsel in einer Demokratie vollziehen kann - und Kontinuität in der deutschen Außenpolitik demonstrieren

Die beiden werden bei den bilateralen Gesprächen am Rande der Konferenz unter anderem mit US-Präsident Joe Biden und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als Duo auftreten. Bei den G20-Gipfel begleitet die Finanzminister regelmäßig die Regierungschefs. Ungewöhnlich ist jedoch, dass ein Finanzminister bei allen bilateralen Gesprächen dabei ist.

Es ist schon eine ziemlich einzigartige Kombination, die da am Wochenende von Berlin aus auf die Weltbühne tritt. Eine Kanzlerin, voraussichtlich bald nicht mehr im Amt, ihr Vizekanzler und Finanzminister und möglicherweise bald ihr Nachfolger an der Spitze der deutschen Regierung. Zwischen den beiden Delegationen gebe es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, heißt es.

Die beiden spielen damit eine besondere deutsche Karte aus - die der Kontinuität und Verlässlichkeit deutscher Positionen in einer multilateralen Außenpolitik, zumindest wenn es nicht um die Nato-Ziele, sondern die Zusammenarbeit bei Handel, Klima und Entwicklung geht.

Denn im Klub der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sind längst nicht mehr nur westliche Demokratien vertreten. Aber der frühere US-Präsident Donald Trump habe die Partner daran erinnert, dass eine Machtübergabe auch in Demokratien nicht immer einfach sei, heißt es. Dementsprechend groß sei die Neugier der Anderen auf die diplomatische Finte der Deutschen, so wird in Regierungskreisen betont.

Der SPD-Politiker Scholz kommt auch aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. Ihm gefällt die internationale Wertschätzung bereits jetzt. „Und deshalb ist es ein gutes Kontinuitätssignal, dass die Kanzlerin und auch ich gemeinsam mit den anderen Ländern sprechen können und sicherstellen können, dass auch alle sich weiter auf Deutschland verlassen und seine Rolle als ein Land, das dazu beiträgt, dass die Welt miteinander kooperiert“, unterstreicht er.

In Rom gerät fast in Vergessenheit, dass in Berlin noch um eine Ampel-Koalition in herausfordernden Koalitionsverhandlungen gerungen wird. Der SPD-Politiker, geschäftsführender Vizekanzler und Finanzminister, lässt sich bei dem Thema nicht in die Karten schauen. Auch bei der Frage, wer künftiger Finanzminister einer Ampel werden soll, schweigt er eisern. Nur ja kein unbedachtes Wort, keine voreilige Äußerung. Auch nicht, wen er an der Spitze der SPD nach dem Rückzug von Norbert Walter-Borjans künftig favorisiert. Es geht um alles für den 63 Jahre alten ehemaligen Hamburger Bürgermeister. Scholz will unter allen Umständen seinen Wahlkampagne mit der Wahl zum Kanzler an Nikolaus krönen.

In Rom sieht man die deutsche geschäftsführende Bundeskanzlerin am ovalen Konferenztisch die Köpfe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammenstecken. Dahinter sitzt Scholz an einem Einzeltisch - so wie alle anderen Minister der G20-Staaten auch, die ihre Chefs begleiten. Neben ihm der Wirtschaftsberater der Kanzlerin, Lars-Hendrik Röller, im angeregten Gespräch mit dem Finanzminister.

Die G20 vereint knapp zwei Drittel der Weltbevölkerung und vier Fünftel der weltweiten Wirtschaftskraft. Mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem russischen Staatschef Wladimir Putin werden zwei der wichtigsten Länder wegen Corona nicht auf höchster Ebene physisch beim Gipfel vertreten sein. Sie werden aber per Video zugeschaltet. Der Gipfel wird von 8000 bis 9000 Polizisten gesichert.