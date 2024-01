Angespannte Hochwasser-Lage Sorge vor großen Schäden und Bewältigung der Kosten

Noch hat sich die Lage in den Hochwassergebieten nicht entspannt. Das ganze Ausmaß der Schäden wird sich erst zeigen, wenn die Pegelstände der angeschwollenen Flüsse und Bäche wieder auf ein normales Maß gesunken sind. Dennoch gibt es schon jetzt große Sorgen, wie die Aufräum- und Aufbauarbeiten nach der Katastrophe bewältigt und finanziert werden sollen. Bei seinem Besuch im stark gebeutelten Sangerhausen in Sachsen-Anhalt am Donnerstag wurde Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von Einsatzkräften vor Ort die Bitte um eine stärkere Unterstützung des Bundes entgegengebracht. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) forderte angesichts der Schäden eine verpflichtende Elementarschadenversicherung.