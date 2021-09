Chemnitz : Angriff auf jüdisches Restaurant: Bewährungsstrafe

Chemnitz Der Angriff auf ein jüdisches Restaurant in Chemnitz hatte 2018 bundesweit für Aufsehen gesorgt. Nun ist ein Angeklagter verurteilt worden - in Haft muss der 30-Jährige aber nicht.

Drei Jahre nach dem Angriff auf das jüdische Restaurant „Schalom“ und seinen Geschäftsführer in Chemnitz ist ein 30-Jähriger zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Das Amtsgericht Chemnitz sprach den Mann aus Niedersachsen am Mittwoch der gefährlichen Körperverletzung und des Landfriedensbruchs schuldig. Ende August 2018 hatte eine Gruppe das Lokal mit Steinen und Flaschen attackiert und dabei auch den Wirt verletzt. An einem Stein war DNA des Mannes gefunden worden. In Verbindung mit einer anderen Verurteilung wegen Drogenhandels verhängte Richter Dominik Börner eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.