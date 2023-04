Prozesse Angriff auf Jugendliche in Tram: „Es ist Rassismus“

Eine 55-Jährige erklärte über ihren Verteidiger, sie hätten einen Geburtstag gefeiert und seien erheblich angetrunken gewesen. In der Tram sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen - „aber ich hatte mit dem Geschehen nichts zu tun“. Die 55-Jährige gab zu, die Jugendliche an der Haltestelle Greifswalder Straße an den Haaren gezogen zu haben. „Warum es dazu kam, kann sie aus heutiger Sicht nicht mehr sagen“, so der Anwalt. Seine Mandantin habe die Jugendliche „nicht beleidigt, nicht getreten, nicht geschlagen.“