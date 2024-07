Bad Oeynhausen Angriff in Bad Oeynhausen: Kühnert kritisiert Faeser

Der Angriff in Bad Oeynhausen in Ostwestfalen-Lippe hatte bundesweit Bestürzung ausgelöst - die Debatte über Flüchtlingszuwanderung und die Abschiebung von Straftätern neu entfacht. Der beschuldigte Syrer soll den 20-Jährigen in der Nacht zum 23. Juni unvermittelt attackiert, auf dessen Kopf eingeschlagen und eingetreten haben, so dass dieser später starb. Den Ermittlern zufolge war der Beschuldigte vorher durch Gewalt-, Eigentums- und Betäubungsmitteldelikte aufgefallen, aber nicht vorbestraft.