Cyberattacken im Verteidigungsausschuss : Angriffskrieg durch die Hintertür

Analyse Analyse Der Unterschied zwischen innerer und äußerer Sicherheit schwindet im Internet-Zeitalter. Schadsoftware wird zur Bombe des 21. Jahrhunderts. Die Abwehr durch die Bundeswehr kann jedoch mit der Verfassung kollidieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Von Gregor Mayntz

Das Grundgesetz lässt eigentlich keinen Zweifel zu: Nicht erst ein Angriffskrieg, sondern schon die Vorbereitungen dazu sind verfassungswidrig und unter Strafe zu stellen. Haben sich also Politiker und Experten strafbar gemacht und gegen die Verfassung gestellt, als sie sich an diesem Montag damit beschäftigten, der Bundeswehr unbedingt Fähigkeiten für Angriffe zu geben und sie auch einüben zu lassen? Der Vorgang klingt abstrakt dramatisch, konkret erst einmal harmlos, denn es ging „nur“ um Attacken im Cyberraum. Doch diese Art von Kriegsführung ist so gefährlich, als würden Bomben auf Stromwerke, Schienen und Krankenhäuser geworfen.

Info Das sagt die Verfassung zu Bundeswehr-Einsätzen Verteidigung Nach Artikel 87a stellt der Bund Streitkräfte „zur Verteidigung“ auf. Für andere Zwecke dürfen sie nur eingesetzt werden, soweit es das Grundgesetz ausdrücklich zulässt Angriffe Die Bundeswehr kommt dann ins Spiel, wenn ein bewaffneter Angriff auf Deutschland unmittelbar bevorsteht oder schon begonnen hat (Spannungsfall / Verteidigungsfall). Auch bei bewaffneten Aufständen, die den Bestand der Republik gefährden, kann die Truppe im inneren Notstand eingesetzt werden. Bündnis Über die Einordnung Deutschlands in ein System kollektiver Sicherheit nach Artikel 24 ist ein Einsatz im EU- oder Nato-Bündnis mit anderen Streitkräften möglich. Amtshilfe Nach Artikel 31 müssen sich alle Behörden des Bundes und der Länder gegenseitig Rechts- und Amtshilfe leisten. Deshalb kann die Bundeswehr die Polizei unterstützen, wenn dies vor allem bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen nötig ist. Amtshilfe gilt auch für viele andere Gelegenheiten, in denen die Truppe unterstützen kann - dann allerdings ohne Waffen oder Hoheitsrechte.

Seit Aschermittwoch 2016 wissen die Mitarbeiter des Neusser Lukaskrankenhauses sehr genau, was Cyberangriffe bedeuten: Die Radiologen merkten als erstes, dass etwas nicht mehr in Ordnung war, dann fuhr die gesamte Informationstechnik der Klinik runter. Dahinter steckte Kriminalität. Kein Grund zur Entwarnung, denn wenn schon Banden über diese Fähigkeiten verfügen, was werden dann erst hochspezialisierte staatliche Stellen mit Milliardenetats jederzeit rund um den Globus an Schäden anrichten können?

Die meisten Attacken kommen von außen. Es sind also Angriffe auf Deutschland, die nach der Verfassung von der Bundeswehr abgewehrt werden sollen. Konsequenterweise haben die Streitkräfte neben Heer, Luftwaffe und Marine nun auch eine CIR-Truppe: 14.500 Soldatinnen und Soldaten stehen für den Einsatz im Cyber- und Informationsraum bereit.

Wie die Anhörung im Verteidigungsausschuss klar machte, ist Verfassungswirklichkeit in zwei Geschwindigkeiten unterwegs: Die Politik hat auf der einen Seite die Frage noch nicht geklärt, wie denn für den Fall eines Einsatzes die vorgeschriebene Mandatierung aller Schritte durch das Parlament geschehen soll. Auf der anderen Seite laufen die Missionen längst, wie CIR-Inspekteur Thomas Daum aus den Auslandseinsätzen berichtete. Er schilderte vor allem eine Betätigung in drei Bereichen: Ausfälle der deutschen IT-Systeme zu verhindern, Störungen des Kommunikationssystems zu unterbinden und Informationskampagnen des Gegners gegen die deutschen Soldaten aufzuklären und darauf zu reagieren.

CDU-Verteidigungsexperte Patrick Sensburg ging daraufhin tiefer in die Details: Was ist, wenn eine gegnerische Drohne sich im Anflug auf die deutschen Stellungen befindet? Darf die CIR-Truppe sie dann mit elektronischer Kriegsführung neutralisieren? Für den Staatsrechtler Wulff Heintschel von Heinegg ist das kein Problem: Die Bundeswehr sei nicht auf den Selbstschutz im engeren Sinne beschränkt, sondern könne mit konventionellen Waffen gegen die Drohne vorgehe. Und was konventionell gehe, sei rechtlich auch auf den Cyberraum zu beziehen.

Was bei der Drohne am Hindukusch noch relativ übersichtlich ist, wird extrem kompliziert bei den besonders folgenreichen Cyberattacken. Die SPD-Verteidigungsexpertin Siemtje Möller erinnerte daran, dass die Behörden nach dem Angriff auf den Bundestag erst nach über einem Jahr geklärt hatten, woher der Angriff gekommen war. Also ist es ein großes Problem, zeitnah gegen Infrastruktur im Ausland vorzugehen, von der aus Angriffe auf Deutschland ausgehen, wenn die eindeutige Verursacher-Ermittlung so lange dauert. Und es kommt die gewöhnlich fehlende „Kaltstartfähigkeit“ hinzu, wie Elmar Padilla vom Fraunhofer-Institut schilderte: „Sie können nicht einfach loslegen“, erläuterte der IT-Experte. Jede Attacke brauche intensive Vorbereitung. Und wer sich für Kriegszeiten darauf einstelle, auch gezielte Cyberattacken führen zu können, müsse mit den Vorbereitungen schon in Friedenszeiten beginnen.

Die Problematik wird nach Darstellung des Friedensforschers Thomas Reinhold noch sensibler, da die hochwertigsten Objekte so tief in eine gegnerische IT eingebunden seien, dass es schon die Aufklärung nötig mache, die Souveränität dieser Staaten zu verletzen. Also kollidiert an diesem Punkt bereits die Informationsgewinnung mit dem verfassungsrechtlichen Verbot friedensstörender Aktivitäten.

Die Expertenrunde arbeitete heraus, dass Deutschland auf absehbare Zeit keine Chance habe, in die erste oder zweite Liga der Cyberoperationen vorzudringen. Andere Streitkräften seien der Bundeswehr weit voraus. Und sie hätten längst Vorsoge getroffen. Für Laien verwandten sie das Bild von dem Fuß in der Tür, durch die sie im Konfliktfall eindringen würden. Die Bundeswehr scheint dagegen nicht einmal zu wissen, wo die Türe ist - und wie sie rechtzeitig ein Mandat bekommt, um durch die Türe gehen zu können.

Allerdings hat die Bundeswehr seit Jahren große Erfahrungen mit der elektronischen Aufklärung. So wie aktuell bei der Amtshilfe im Kampf gegen die Corona-Pandemie kommt sie daher auch bei Cyber-Attacken grundsätzlich in Frage, die Behörden im Innern zu unterstützen. Heintschel von Heinegg hält ohnehin eine trennscharfe Unterscheidung von Auslands- und Inlandseinsätzen für nicht mehr möglich. Das sieht Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brunner naturgemäß kritisch. Aber auch pragmatisch - das Zusammenspiel der Behörden müsse jedenfalls eingeübt werden.