Neue Software : Angst vor Datenkrake - Polizei-Software auf dem Prüfstand

München Ein Blick in Netzwerke von Verdächtigen: Das soll eine neue Software ermöglichen. Datenschützer sind alarmiert - auch wegen des Anbieters. In München geht man nun ungewöhnliche Wege.

Ein Name, ein Klick, ein Netzwerk: Ermitteln Experten des Landeskriminalamts in Bayern wegen einer schweren Straftat, sollen sie künftig in wenigen Sekunden alles finden, was der Polizei über den Verdächtigen bisher bekannt ist.