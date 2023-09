Weg zur Klimaneutralität Annäherung an umstrittene CO₂-Speicherung

Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 einzuhalten, reicht es laut Wissenschaftlern nicht mehr aus, die klimaschädlichen CO 2 -Emissionen zu reduzieren. Dafür ist die Klimakrise zu weit fortgeschritten. Will die Bundesregierung also ihrem eigenen Anspruch gerecht werden, muss in Deutschland aktiv Kohlendioxid aus der Atmosphäre entnommen werden. In anderen Ländern wie etwa Norwegen wird dies bereits praktiziert. Auch der Weltklimarat setzt auf die Technologie des CCS (Carbon Capture and Storage), also der Abscheidung von CO 2 aus der Atmosphäre und dessen Speicherung unter der Erde.