Außenministerin Annalena Baerbock in China Mit dem Kehrblech ins Reich der Mitte

Auch CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen appelliert an die deutsche Außenministerin, Baerbock möge in Peking nach umstrittenen Äußerungen von Macron in der Taiwan-Frage ein Bekenntnis für einen uneingeschränkten europäischen Kurs ablegen. Röttgen sagte unserer Redaktion: „Frau Baerbock hat in Peking eine einzige Aufgabe: Sie muss für Klarheit sorgen. Die deutsche Außenministerin muss klarstellen, dass Deutschland den europäischen Kurs uneingeschränkt unterstützt, den die Präsidentin der EU-Kommission bei ihrem Aufenthalt in Peking in der letzten Woche vertreten hat. Die deutsche Außenministerin muss die Bundesregierung ohne Wenn und Aber in diese europäische Linie einreihen. Wenn daran Zweifel zurückbleiben, würde sie den Schaden, den Macron angerichtet hat, weiter vergrößern." Wenn Baerbock heute in China eintrifft, will sie zuerst in der Hafenstadt Tianjin erkunden, wie das Riesenland mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern annähernd drei Jahre Isolation durch Corona überstanden hat. Ein Besuch in der Uiguren-Provinz Xinjiang, wo die muslimische Minderheit unterdrückt und Uiguren teilweise als Arbeitssklaven gehalten werden, ist nicht vorgesehen. Womöglich fürchtet die Führung in Peking, Baerbock könnte zu viel von jenem Teil des Landes sehen, das der Welt besser verborgen bleiben sollte.